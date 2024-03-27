طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على جنوب سيناء

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسًا حارًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 30 درجة والصغرى 19 درجة، ورياح معتدلة 24 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 26 درجة، والصغرى 8 درجات.

طقس حار

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية أشارت فيه إلى أنه من المتوقع اليوم أن يسود أجواء حارة على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد برياح غربية إلى جنوبية غربية جافة مصدرها الصحراء الغربية تعمل على رفع درجات الحرارة ويصاحب ذلك أيضا مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.

أول موجة حارة فى ربيع ٢٠٢٤

وأضافت الهيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل .

كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم خلال فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن جنوب سيناء:

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 30.

طابا الصغرى 15 والعظمى 29.

كاترين الصغرى 4 والعظمى 13.

طور سيناء الصغرى 17 والعظمى 30.

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 30.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.