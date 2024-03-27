في اليوم الـ173 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما قامت قوات الاحتلال بالاقتحام والاعتقالات في مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، حيث اعتقلت كوادر طبية ونازحين داخل المستشفى ومحيطه.

وفي اليوم الـ173 من العدوان على القطاع، أعلنت مصادر صحية في غزة استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، حيث اعتقلت العديد من الكوادر الطبية والنازحين، وأطلقت النار على شبان نازحين بعد أمرهم بمغادرة المجمع الطبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، في الخامس عشر من شباط الماضي، مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.

وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات، بينما قصفت مدفعيته المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الجرحى.

وكان قد استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي، غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن 12 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول الماضي إلى 32414 شهيدًا و74787 إصابة، وما زال الآلاف تحت الركام وفي الطرقات دون وصول لفرق الإسعاف والإنقاذ.