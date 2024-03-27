المتحدث باسم حركة فتح لـ«البوابة نيوز»: نسعى لتوحيد الفصائل الفلسطينية والبناء على مخرجات لقاء العلمين

أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح"، باستمرار جهود تعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية خلال الأزمة الحالية، مشيرًا إلى التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن.

وأوضح "دولة" أنهم يعملون على البناء على مخرجات لقاء العلمين في الشقيقة مصر، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة فصائلية تهدف إلى استكمال خطوات تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.



وأضاف أن هذه اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود بين الفصائل والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وأشار المتحدث إلى أهمية البناء على نتائج لقاء موسكو والبيان المشترك الذي صدر عنه، حيث تم التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأكد على أن هذا يتطلب من جميع الفصائل التزامًا كاملًا بما اقرته المجالس الوطنية الفلسطينية والانخراط تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع "دولة" أن حركة فتح ستظل على تواصل مستمر مع كافة الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف ترجمة هذه التوافقات والاتفاقيات على أرض الواقع، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق طموحات شعبنا الفلسطيني نحو الحرية والكرامة وإقامة دولتهم المستقلة.