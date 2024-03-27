استشهاد 7 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مركزًا للإسعاف جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، باستشهاد 7 أشخاص على الأقل في ضربة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان.

وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل نفذت غارة جوية على منطقة النبطية في جنوب لبنان.

من ناحيته، ذكر الدفاع المدني اللبناني بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركز الإسعاف في بلدة "الهبارية" اللبنانية.

وأكد الدفاع المدني أن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن المفقودين تحت الأنقاض، في هذا السياق المأساوي الذي تشهده المنطقة جراء هذا الهجوم الإسرائيلي.