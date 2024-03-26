رئيس جامعة المنوفية يتناول طعام الإفطار مع الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية،اليوم الأطقم الطبية والمكلفين بأعمال النوبتجية بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي إفطارهم السنوي.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورمحمد النعماني عميدكليةالطب، والدكتور هاني عبد المجيد عميد معهد الكبد القومي ووكلاء كلية الطب ومعهد الكبد ، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذى لمستشفي معهد الكبد القومي ومدراء المستشفيات الجامعية، ومستشفى معهد الكبد.

رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور حفل الإفطار من الأطقم الطبية، وأعرب عن سعادته بمشاركتهم حفل الإفطار السنوي والتواجد بينهم بالمجمع الطبي ، مشيرا إلى اعتزازه بالمنشات الطبية والمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد التي تعد درة تاج الجامعة، والمراة التي يري المجتمع الجامعة من خلالها لماتقدمه من خدمات علاجية ورعاية صحية متخصصة للمواطنين من اهالي المحافظة والمحافظات المجاورة ، بجانب الخدمات التعليمية ورعاية المجتمع المحيط.

وأكد القاصد علي أن الرعاية الصحية تعد ضمن أولويات المجتمع، موضحا ان الدولة والقيادة السياسة تولي مقدمي الخدمة الطبية اهتماما خاصا ، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية ستصبح قريبا جزء من التأمين الطبي الشامل الذي يعد مشروعا طموحا سيضاهي مشاريع التأمين الصحي بالدول الكبرى عندما تكتمل المنظومة.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن المستشفيات الجامعية لها دور كبير في تقديم هذه الخدمة الطبية في مصر، حيث يقع على عاتقها جزء كبير من تقديم الرعاية المتقدمة والمتخصصة، ودعا العاملين بالمستشفيات الجامعية إلي الإصرار علي النجاح والإتقان في تقديم خدمة طبية عالية الجدوي ، مؤكدا أن الجامعة تدعم دائما المستشفيات والأطقم الطبية الذي تلمس الدولة و الجميع مجهودهم في رعاية المرضى وتادية دورهم بإخلاص.

كما قام رئيس الجامعة بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تشهد تطورا مستمرا وسيدرك العاملين بها والمواطنين مردود هذا في الفترة القادمة، خاصة بعد استكمال المنشآت الطبية والتعلية بالمستشفيات وتطوير الأقسام و إنشاء المدينة الطبية الجديدةالتي ستتيح إضافة خدمات طبية وتعليمية وبحثية جديدة تأتي ضمن الخطة المستقبلية للجامعة.

ولفت القاصد إلي أهمية وضع آليات لحل مواطن المشكلات ومعوقات تقديم الخدمة الطبية فائقة الجودة والاجتهاد في تقديم خدمة طبية لائقة بجامعة المنوفية.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد النعمانى الشكر لرئيس الجامعة ونواب رىيس الجامعة على حرصهم علي التواجد بين الأطقم الطبية مثمنا دور رئيس الجامعة المستمر لدعم المستشفيات الجامعية والعاملين بها.

كما وجه الدكتور هاني عبد المجيد التحية لمقدمي الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد مؤكدا علي أهمية دورهم في رعاية المرضى.