بسمة وهبة تهاجم نزار الفارس: «لماذا يعتمد إعلامك على جسد المرأة؟!»

أحرجت الإعلاميةُ بسمة وهبة الإعلاميَ العراقي نزار الفارس، بسبب طريقته في الإعلام، قائلة: "ليه معظم فيديوهاتك اللي أنت فرحان بها تعتمد على المرأة وجسدها وإثارة المرأة وغير اللائقة للمرأة والأسئلة التي تحرج ضيفتك في البرنامج".

وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "بتقول لضيفتك قفي ولفي وارقصي لي واعملي لي.. هل هذا هو الإعلام في نظرك؟!".

وتابع الإعلامي العراقي: "هذا ليس صحيحا، لدينا ممثل في العراق اسمه سامي قفطان حصل لقائي معه على 3 ملايين مشاهدة"، لترد عليه الإعلامية: "لا أتحدث عن 3 ملايين مشاهدة، ولكن أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون مشاهدة بسبب الجسد والجنس والخدع والرقص والتريند والخطوبة.. أنت تحصل على الأعلى مشاهدة بسبب هذه الأمورة".

