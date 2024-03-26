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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أولاد الأهلي.. ضيوف حلقة اليوم في برنامج "رامز جاب من الآخر"

ضيوف حلقة اليوم من
ضيوف حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الآخر"
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يحل كل من حسين الشحات وأكرم توفيق لاعبي النادي الأهلي ضيفين في برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، الذي يذاع بعد أذان المغرب مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. 

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وطارق لطفي، ومحمد أنور، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

ومن المقرر ظهور عدد من الفنانين خلال الحلقات المقبلة، منهم: مها أحمد، مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، الاعب حسين الشحات، محمد رياض، يسرا اللوزي، اللاعب مصطفى شوبير، حارس المرمى محمد أبو جبل، الإعلامي زيدنا عبد الناصر.

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