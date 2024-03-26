المملكة المتحدة تطالب بضرورة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة بصورة عملية

أكدت باربرا وودورد، مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن الدولي، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة والتزام الأطراف به بشكل عملي.

كما أعربت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء عن قلق لندن بشأن منع إسرائيل وصول قوافل مساعدات الأونروا لشمالي غزة.

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة حول القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن يعقب الجلسة المفتوحة جلسة مشاورات مغلقة.

وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إحاطة لأعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.

وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، مما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا، وحصل على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.