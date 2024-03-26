وزير خارجية الأردن يبحث هاتفيا مع نظيريه الفرنسي والألماني جهود وقف العدوان على غزة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، واعتماد آليات أكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية والكافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية اليوم الثلاثاء ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، مشددا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728، الذي أقره المجلس أمس.

وشكر الصفدي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - بيربوك على تقديم بلادها دعمًا إضافيًا للأنروا بقيمة ٤٥ مليون يورو أمس.

إلى ذلك، أجرى الصفدي أيضًا اتصالًا مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في سياق الجهود المستهدفة حشد موقف دولي لوقف العدوان ومواجهة الكارثة الإنسانية التي وضعت أكثر من مليون غزي في مواجهة المجاعة.

وأكد الصفدي، أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل، إلى لافتا أنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلًا لتلبية احتياجات قطاع غزة الإنسانية.

وشدد الصفدي وسيجورنيه، على استمرار التعاون في إدخال المساعدات إلى غزة عبر الإنزالات الجوية ومن خلال المعابر البرية أيضًا.

وحث الوزيران على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728، الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.