صفاء أبو السعود: سعيدة بنجاح "يوميات صفصف" والمسلسلات الإذاعية لا تقل أهمية عن التلفزيونية

أعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسلها الإذاعي الجديد "يوميات صفصف" والذي يعرض ضمن خطة المسلسلات الإذاعية في شهر رمضان الحالي 2024.

وقالت صفاء أبو السعود: "لم أتوقع نجاح المسلسل الإذاعي ومتابعة الجمهور له؛ مشيرة أن المسلسلات الإذاعية لا تقل أهمية عن المسلسلات التليفزيونية؛ مؤكدة أن الجمهور لا يستغني نهائيًا عن الراديو في أي مكان؛ سواء في المنزل أو السيارة؛ أو العمل".

وأشارت صفاء أبو السعود؛ إلى أن تجربة المسلسل الإذاعي ""يوميات صفصف"؛ تجربة مميزة بشكل كبير؛ معبرة عن سعادتها بمشاركة عدد من النجوم في المسلسل؛ منهم أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي؛ وهو من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاتة.

"يوميات صفصف" حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي يرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان مثل العزومات، ريجيم رمضان، برامج الطبخ، زينة رمضان وكحك العيد؛ فيما يعرض يومياً الساعة الرابعة عصراً على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور".

ويعرض أيضًا للفنانة صفاء ابو السعود؛ مسلسل إذاعي آخر يحمل اسم "حماده قلب الأسد" على إذاعة راديو مصر؛ حيث يعرض العمل في الساعة الرابعة و 35 دقيقة قبل الإفطار مباشرة؛ وهو من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب؛ وبطولتها مع كل من خالد سرحان ومروة عبدالمنعم.