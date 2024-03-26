الأمن الروسي: هجوم "كروكوس" جرى إعداده من قبل مدعومين من أجهزة استخبارات غربية

أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الهجوم الإرهابي في قاعة «كروكوس سيتي» جرى إعداده من قبل متطرفين مدعومين من قبل أجهزة استخبارات غربية والأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.

وقال بورتنيكوف، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الإرهابي في قاعة «كروكوس سيتي» كان ضروريا لأجهزة الاستخبارات الغربية وأوكرانيا من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع.

وأضاف رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي: «نعتقد أن هذا العمل تم الإعداد له من قبل المتطرفين أنفسهم، ومن الطبيعي أن أجهزة استخبارات غربية ساهمت فيه، وكانت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية نفسها مرتبطة بشكل مباشر بهذا الأمر».

وفي السياق، قال ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن تهديد الأعمال الإرهابية في روسيا لا يزال قائما.

وتساءل بورتنيكوف كيف منع جهاز الأمن الفيدرالي في السابق الهجمات في المناطق المتاخمة لأوكرانيا ومناطق أخرى من روسيا، والتي نظمتها مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا وجهاز الأمن الأوكراني.

من ناحية أخرى، قال السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف، إن التحقيق في مقتل صحفيين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2018 يجري على قدم وساق، وقد قدمت عاصمة أفريقيا الوسطى «بانجي» تأكيدات بأنه يتم اتخاذ جميع التدابير المتاحة لتوضيح ملابسات عمليات القتل.

وأضاف بيكانتوف لوكالة أنباء «تاس» الروسية: لا يزال التحقيق في مقتل الصحفيين الروس في عام 2018 جاريا، ويؤكد لنا الجانب الأفريقي أنه يتم اتخاذ جميع التدابير المتاحة لتسليط الضوء على ملابسات هذه الجريمة الفظيعة، على الرغم من الصعوبات الموضوعية.. في المنطقة التي وقعت فيها جرائم القتل.

وتابع الدبلوماسي الروسي: فيما حدث مع الروس، كان هناك اندلاع متكرر لنشاط الجماعات المسلحة وعمليات الهجرة الداخلية، فإن سلطات التحقيق في جمهورية أفريقيا الوسطى تظهر تفاؤلا معتدلا.

وأبلغت البعثة الدبلوماسية الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، في 31 يوليو 2018، عن مقتل ثلاثة أشخاص في محيط مدينة سيبوت شمال بانجي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.