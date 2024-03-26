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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مشوار الزمالك بدور المجموعات قبل مواجهة فيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
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يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزية جوميز، لمواجهة فريق فيوتشر ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 31 من شهر مارس الجاري .

وخاض فريق الزمالك 6 مباريات بدور المجموعات للكونفيدرالية قبل تأهله لربع النهائي ليضرب موعدا أمام فريق فيوتشر.

وخلال الـ 6 مواجهات للزمالك في دورالمجموعات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة، وحسم تأهله من المجموعة الثانية بالتأهل بالمركز الأول.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك وفيوتشر يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن تقام المباراتين على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري سواء الذهاب أو الإياب.

الزمالك فيوتشر الكونفيدرالية الأفريقية أيمن مصطفى