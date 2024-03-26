مشوار الزمالك بدور المجموعات قبل مواجهة فيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزية جوميز، لمواجهة فريق فيوتشر ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 31 من شهر مارس الجاري .

وخاض فريق الزمالك 6 مباريات بدور المجموعات للكونفيدرالية قبل تأهله لربع النهائي ليضرب موعدا أمام فريق فيوتشر.

وخلال الـ 6 مواجهات للزمالك في دورالمجموعات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة، وحسم تأهله من المجموعة الثانية بالتأهل بالمركز الأول.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك وفيوتشر يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن تقام المباراتين على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري سواء الذهاب أو الإياب.