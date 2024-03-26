"أسيوط" تستعد لزيارة وفد تقييم أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023 /2024م

عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ اجتماعاً، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة الزيارة؛ لمناقشة استعدادات الجامعة؛ لاستقبال وفد جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن جامعة أسيوط تستعد لاستقبال وفد تقييم جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م؛ وفقاً لمعايير المسابقة، للوصول إلى جامعة خضراء، (جامعات صديقة للبيئة - Eco Uni)، والالتزام بتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ومعيار الطاقة، والتبدل المناخي، ومعيار إدارة المخلفات، ومعيار إدارة المياه، ومعيار النقل داخل الجامعة، ومعيار جودة البيئة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور محمود عبد العليم؛ باستكمال تنفيذ رامبات ذوي الإعاقة؛ لمساعدتهم على التحرك بسهولة داخل الحرم الجامعي، والانتهاء من أعمال التشجير، والتزيين؛ بمختلف شوارع الجامعة، والمدن الجامعية، وخارج حدود الجامعة، ووضع لافتات إرشادية حديثة بأسماء شوارع الجامعة، وكلياتها، ومراكزها، وإداراتها، ولافتات التنمية المستدامة بالجامعة، والمدن الجامعية، وكذلك تحديد أماكن وضع الإرشادات المرورية؛ لسير المركبات، والمشاة، وأماكن الانتظار داخل الجامعة، وعلى حدودها الخارجية.

