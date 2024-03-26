نصر عبده: امتناع أمريكا عن استخدام الفيتو تجاه قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة له دلالات كثيرة (فيديو)

قال نصر عبده، مدير تحرير البوابة نيوز، إن الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت لأول مرة عن استخدام حق النقد الفيتو في منع تمرير القرارات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر الماضي، وهو ما له عدة دلالات وقرارات، ولكن يبقى الأمر متوقفًا على التنفيذ.

وأضاف "نصر" في حواره للفضائية المصرية، أن الرئاسة الفلسطينية كانت أصدرت بيانا تطالب فيه مجلس الأمن بتنفيذ فوري لقرار وقف إطلاق النار، موضحًا أن حجم المآسي في قطاع غزة كبير جدًا يوميًا، حيث إن ما يحدث في غزة من تجويع بشري للأطفال وسكان القطاع لم يحدث في التاريخ.

وتابع، أن الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يغادر إلى واشنطن، مؤكدًا أن بعض وسائل الإعلام العالمية تحدثت أن ما يحدث في قطاع غزة معركة سياسية مصطنعة يقوم بها نتنياهو من أجل كسب أصوات سياسية في العملية الانتخابية المقبلة في إسرائيل.