إنفوجرافيك| الزراعة في كل مصر.. أنشطة المديريات خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٨ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ مارس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 19 طنا و 285 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أطلقت المديرية الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين 5266 رأس ماشية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الحقول لتفقد الحالة العامة الزراعات للقائمة، والحالة العامة جيدة لجميع المحاصيل الزراعية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح والتجمعات الإرشادية وحقول الترشيد بنواحي مركزي قويسنا والباجور، كما نفذت المديرية بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة المنوفية، قافلة زراعية بشبين الكوم بعنوان “مراحل النضج والحصاد في القمح والأهمية الاقتصادية لنحل العسل”، كما تم إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كذلك قامت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، بالمرور على جمعية سرسو التابعة للإصلاح الزراعي لمتابعة عملية حرث أرض بور وزراعتها بالأشجار المثمرة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري، استكمال أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

فيما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس، وقد تم علاج الامراض (الباطنية- التنفسية -الجراحية – التناسلية)، كما شنت المديرية 29 حملة تم المرور خلالها على عدد 59 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي 2 طن و725 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أطلقت المديرية الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين 66 الف وترقيم 3183 حيوان، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة المعمورة الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصول الفول البلدي والموالح، كما تم المرور على الإدارة الزراعية بالمعمورة والأقسام بداخلها، لمتابعة سير العمل، وتم أيضًا زيارة منفذ مستلزمات الإنتاج الداجني التابع لقسم الإرشاد الزراعي بالإدارة والصوبة الزراعية، والمرور على الحقول الإرشادية لمحصول القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اجتماع تنسيقي مع مديرية الطب البيطري لمتابعة أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت المديرية متابعتها حصاد محصول بنجر السكر، كما تم عقد ندوة إرشادية عن محصول القمح، والمرور على الزراعات الشتوية، ومتابعة أعمال المكافحة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمناقشة إجراءات الاستعداد لحصاد المحاصيل الشتوية والاستعداد لتشكيل اللجان المشاركة في توريد القمح المحلي.

وخلال هذا الأسبوع، عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، أيضًا اجتماعا مع العاملين لمناقشة ما تم إنجازه من الأعمال وبحث خطط العمل، كما تم متابعة زراعات القمح والشعير بمختلف المزارع بوديان طور سيناء، كما التقى مدير المديرية ببعض المزارعين للوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

كما تم عقد ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم المرور لمتابعة اعمال الحملة بجميع قري ومراكز المحافظة، كذلك تفقد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، أعمال لجان التحصين بنواحي المحافظة، لمتابعة سير عمليات التحصين.

ويذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم الزراعة في أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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