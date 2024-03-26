إحالة عاطل لاتهامه بسرقة عدادات المياه من داخل العقارات بعابدين

أمرت جهات التحقيق المختصة إحالة عاطل لاتهامه بسرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين الي محكمة الجنح



تعود البداية عندما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقه بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميلته سيئة النية (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) داخل مخزن تابع لها كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة واعترفت بعلمها بكون العدادات من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.