تشاهدون اليوم.. مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.. و أسبانيا تواجه البرازيل

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات الودية في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

كأس العاصمة الإدارية الجديدة

11:00 مصر × كرواتيا

11:00 نيوزيلندا× تونس

المباريات الودية

01:00 الأرجنتين ×ساحل العاج

01:00 بوركينا فاسو × ليبيا

08:00 النرويج × سلوفاكيا

08:00 المجر × كوسوفو

09:00 التشيك × أرمينيا

09:00 غيانا × كمبوديا

09:15 الدانمارك × جزر فاروه

09:30 رومانيا × كولومبيا

09:30 السنغال × بنين

09:45 إنجلترا × بلجيكا

09:45 ألمانيا × هولندا

10:00 فرنسا × تشيلي

10:00 مالي × نيجيريا

10:30إسبانيا × البرازيل

11:00الجزائر ×جنوب إفريقيا

12:00 المغرب × بوركينا فاسو

12:00 موريتانيا × النيجر