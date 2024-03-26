تشاهدون اليوم.. مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.. و أسبانيا تواجه البرازيل

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات الودية في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
كأس العاصمة الإدارية الجديدة
11:00 مصر × كرواتيا
11:00 نيوزيلندا× تونس
المباريات الودية
01:00 الأرجنتين ×ساحل العاج
01:00 بوركينا فاسو × ليبيا
08:00 النرويج × سلوفاكيا
08:00 المجر × كوسوفو
09:00 التشيك × أرمينيا
09:00 غيانا × كمبوديا
09:15 الدانمارك × جزر فاروه
09:30 رومانيا × كولومبيا
09:30 السنغال × بنين
09:45 إنجلترا × بلجيكا
09:45 ألمانيا × هولندا
10:00 فرنسا × تشيلي
10:00 مالي × نيجيريا
10:30إسبانيا × البرازيل
11:00الجزائر ×جنوب إفريقيا
12:00 المغرب × بوركينا فاسو
12:00 موريتانيا × النيجر