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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.. و أسبانيا تواجه البرازيل

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات الودية في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم  الثلاثاء على النحو التالي:

كأس العاصمة الإدارية الجديدة

11:00 مصر × كرواتيا

11:00 نيوزيلندا× تونس

المباريات الودية

01:00 الأرجنتين ×ساحل العاج  

01:00 بوركينا فاسو × ليبيا  

08:00 النرويج × سلوفاكيا

08:00 المجر × كوسوفو  

09:00 التشيك × أرمينيا

09:00  غيانا × كمبوديا

09:15 الدانمارك × جزر فاروه

 09:30 رومانيا × كولومبيا

09:30 السنغال  × بنين  

09:45 إنجلترا × بلجيكا

09:45 ألمانيا × هولندا

10:00  فرنسا × تشيلي  

10:00 مالي × نيجيريا  

10:30إسبانيا × البرازيل  

11:00الجزائر ×جنوب إفريقيا

12:00 المغرب × بوركينا فاسو

12:00 موريتانيا × النيجر  

كأس العاصمة الإدارية الجديدة المباريات الودية مصر كرواتيا تونس