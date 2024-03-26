الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قالت هيئة الأرصاد الجوية: "إن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية فيوم بارد ممطر ويوم حار جاف، ويرجع ذلك إلى أنه فصل انتقالى بين الشتاء والصيف فهو ينقلنا من برودة الشتاء إلى حرارة الصيف".

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

ولفتت إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يومى الأربعاء والخميس 27 و28 مارس 2024.

ونوهت الأرصاد بأنه يشهد اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 29 العظمى والصغرى 17 درجة.