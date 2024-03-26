الكنيسة الإنجيلية المشيخية في حمص تفتتح الرياضة الروحية "في زمن الصوم والقيامة"

افتتاح فعاليات الرّياضة الرّوحيّة "في زمن الصوم والقيامة"، من الكنيسة الإنجيلية المشيخيّة في حمص، وشارك باللقاء القس أدون نعمان راعي الكنيسة الإنجيلية، المطران غريغوريوس خوري متروبوليت حمص وتوابعها للرّوم الأرثوذكس,.

وقال القس أدون نعمان الرئيس الروحيّ للطائفة الإنجيليّة في حمص، خلال الكلمة التي ألقاها وقامت بنشرها الصفحة الرسمية للكنيسة، اليوم الثلاثاء، من دواعي سرورنا أن نشترك معكم بهذه الخدمة الرّوحيّة مع بداية فصل الصّوم المُبارك، افتتح هذا اللقاء الرّوحيّ بالآية السادسة والعشرين من سفر أعمال الرّسل بإصحاحه الحادي عشر (أعمال الرّسل 11: 26): فَحَدَثَ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا فِي الْكَنِيسَةِ سَنَةً كَامِلَةً وَعَلَّمَا جَمْعًا غَفِيرًا. وَدُعِيَ التَّلاَمِيذُ "مَسِيحِيِّينَ" فِي أَنْطَاكِيَةَ أَوَّلاً.

وأكد “نعمان”، أنه منذ زمن التلاميذ ولغاية اليوم، ومن أنطاكية إلى مدينة حِمص، ما زلنا نفتخر ونعتز بجميع كنائسنا، ومازلنا فخورين بأننا ندعى مسيحيين.

واستطرد “ نعمان”، فأنا كراعي كنيسة شخصيّاً لطالما استشهدتُ بالأبيات الشّعريّة المؤرَّخة على مَدخل كاتدرائيّة القدّيسين الأربعين شهيداً؛ والتي تقول:"ورِجالُ حِمصَ الأرثوذكس ، بِكدّهم وبِمالِهم قد شيّدوا ذا المعبدا ، فَلِذا على البابِ المؤرَّخِ كاتِبٌ، هيّا اسجدوا بيتُ الصّلاةِ تشيَّدا" هذه الأبيات التي تؤكّد أنّ كنائسنا الوطنيّة شُيّدَت بِهمّة أبنائِها واشتراكِهم بالإيمان بإلهٍ واحدٍ أخلى نفسَهُ من أجلِهم وتجسّدَ بشخص يسوع المسيح له كلّ المَجد.

وتابع “ نعمان” : اليوم نتشرّف بحضور المطران غريغوريوس خوري متروبوليت حمص وتوابعها للرّوم الأرثوذكس، الذي لم يتوانَ عن تلبية دعوتنا للمُشاركة بهذه الخدمة الرّوحيّة، في هذا الحدث الروحيّ لا بدّ أن نستذكر أنّنا - نحن الكنيسة الإنجيليّة المشيخيّة - نشترك مع باقي الكنائس بالمجامع الكنسيّة الأولى.

واستكمل “نعمان ”: نحن - ككنيسة مُصلَحة مع الكنيسة اللوثريّة والانجليكانية - نشترك مع الكرسيّ الأنطاكيّ الأرثوذكسيّ وباقي الكنائس بِمجلسين اثنين؛ هما: مجلس الكنائس العالميّ - تأسس سنة 1948م، مجلس كنائس الشّرق الأوسط - تأسس سنة 1974م، وهو رابطة من الكنائس التي تؤمن بالرّب يسوع إلهاً ومُخلّصاً بحسب الكتب المُقدّسة والتّقليد الكنسيّ، وتسعى لِتحقيق دعوتِها المُشتركة ووحدتِها المنشودة لِمجد الله الواحد المُثلّث الأقانيم، والعمل على تعزيز روح الوحدة المسيحيّة بين الكنائس المُختلفة من خلال: توفير سُبُل الحوار فيما بينها، وإقامة الدراسات والإبحاث المُشتركة التي تشرح تقاليد الكنائس الأعضاء، إقامة صلوات وخدمات روحيّة مُشتركة، وهذا ما نسعى إليه اليوم من خلال هذه الخدمة الرّوحيّة المُباركة.