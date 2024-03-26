مصرع محاسب وابنيه في حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

لقي محاسب وابنيه التوأم مصرعهم، بينما نجت الزوجة في حريق التهم شقتهم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع محاسب وابنيه التوأم بينما نجت الزوجة.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو طفل من المتوفين بالولاعة امتدت النيران إلى الشقة، وتسببت في وفاة الزوج وأبنائه، وجرى نقل المتوفين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.