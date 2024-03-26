الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ حزامًا ناريًا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي نفذ حزامًا ناريًا شمال قطاع غزة مستهدفًا عدة مواقع.

ومنذ قليل، قالت طواقم الاسعاف بالدفاع المدني الفلسطيني أنها تمكنت من نقل عدة إصابات معظمها خطيرة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة من المواطنين بالحي السعودي غرب رفح الفلسطينية .

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.