مي عمر: الأسطورة فاتحة خير عليا.. ورضوى الشربيني هتقتل نعمة

علقت الفنانة مي عمر على تكرار العمل مع زوجها المخرج محمد سامي قائلة: "محرمتش أشتغل مع محمد سامي لأنه مخرج أي حد يتمنى إنه يشتغل معاه، واحنا قصة حب قديمة أوى، وقبل ما يتعرف كنت بتفرج على شغله، وكنت بشوف كم المجهود والضمير واقول هل هيجي اليوم اللي هشتغل عمل من بطولتي وهو مخرجه؟، ويا حظي السنة دي أنه مخرج عملي".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "نعمة الأفوكاتو من اكتر الشخصيات اللي حبيتها، عشان مختلفة في طريقة كلامها وهزارها وردودها وشكلها ولبسها، وشبه ناس كتير نعرفها، وفي كتيير منها، ومقدرش اقول ان الست غلط، لكن الغلط هو رد فعل الرجل، ورضوى الشربيني هتقتل نعمة، لكن برضو فيه رجالة كويسة، والنماذج كلها موجودة، مش بس في مصر لكن في دول كتير في العالم، اللي يهمني رد فعل الجمهور على العمل، والجمهور بيحب العمل الجيد، ومش الثنائية بتاعتي انا وسامي اللي كده، لكن مع اكتر من ثنائي، والبعض هما اللي مستكترين عليا محمد سامي".

وأضافت مي عمر قائلة: "الاسطورة فاتحة خير وهو اللي قدمني للناس بسبب دور شهد، والكل كان بيناديني بشهد، رغم اني عملت ادوار كتير ناجحة بعده، وسألت محمد ليه الناس بتناديني بشهد كتير،قالي ده طبيعي لنجاح الدور، لحد ما عملت لؤلؤ، وحبيتها جدًا ولما الديكور اتهد عيطت