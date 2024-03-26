الوكيل: مصر لها دور هام في نقل الدروس المستفادة في إدارة مشروع الضبعة

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في حلقة نقاشية بعنوان "دور تجمع بريكس في دعم أعمال الطاقة النووية - BRICS Nuclear Energy Business Association" والتي تمثل الجلسة الرئيسية للمؤتمر خلال هذا العام حيث ناقشت الدور والمقترحات التي قد تقوم بها دول البريكس من أجل تحقيق التعاون بينها في مجال الطاقة النووية، وأوضح الدكتور أمجد الوكيل تصوره لكيفية تحقيق هذا التعاون واليه تنفيذه.

كما أوضح دور مصر الهام في نقل الدروس المستفادة في ادارة المشروع وبناء الكوادر البشرية وكذا في تقديم الخدمات الاستشارية للدول الوافدة في هذا المجال خاصة من قارة أفريقيا وذلك بدءا من مرحلة التفاوض وابرام العقود ثم مرحلة الإشراف علي تنفيذ المشروع وذلك من خلال التعاون مع دول البريكس خاصة وان مصر هي الدولة الوحيدة التي تبني محطة نووية في القارة الأفريقية حاليا.