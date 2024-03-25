إبراهيم أبو العطا مناشدا أشرف زكي: عايز أشتغل وهشرفك

طالب الفنان إبراهيم أبو العطا، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بترشيحه لأعمال فنية، معربًا عن حبه الكبير للنقيب.

وقال إبراهيم أبو العطا، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": النقابة مش من صلاحيتها أنها تطلب من مخرج يشغل حد، والدكتور أشرف زكي حقاني في الموضوع ده، علشان كده أنا مطلبش منه أنه يشغلني، أنا عندي موهبة هي اللي تفرض نفسها، ولكن هو ممكن يزكي ويقول فلان الفلاني ظروفه تعبانة هاتوه في أي حاجة، ولكن أنا عمري ما لجأت له لشغل، ده رزق بتاع ربنا.

وتابع: دور النقابة الرقابة على المسلسلات وأفعال الممثلين والممثلات وجهات الإنتاج، ولما أنا أعيا النقابة تقف معايا وده حصل، وأشرف زكي هيفتكر مين ولا مين كان الله في عونه، وأنا بقوله من خلال البرنامج يا دكتور أشرف أنا بقولك أنا عايز أشتغل، ولو حبيت أنك تزقني في أي عمل هشرفك أنت اسم على مسمى أشرف زكي.

وأضاف: دكتور أشرف زكي الساعة 4 الفجر اتصلت عليه بيرد وبيجي، وده مع الكل من أكبر نجم لأصغر زميل، وبنلاقيه في كل مكان علشان كده أنا مسميه سعادة السفير، هو سفيرنا في الوسط كله.

https://youtu.be/-c6yYkXL1jE?si=tE_RemRsi2eQV10D