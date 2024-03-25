ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الحر بالقليوبية

تنشر "البوابة نيوز"، أسماء المصابين في حادث إصابة 12 شخص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على الطريق الحر بعد البوابات اتجاه بنها بنطاق محافظة القليوبية.

والمصابون هم: أحمد عيد شعبان 36 عاما، نجلاء عبد البديع محمد 45، حنان محمد عبدالله 20 عاما، رؤية خالد عبدالرشيد 22 عاما، هند شكري عبدالمعطي 37 عاما، آيات رمضان عبدالمقصود 17 عاما، دعاء مجدي عبدالقوي 18 عاما، محمود أحمد عبد المؤمن 43 عاما، سيد طلعت ميرا 28 عاما، محمد علي الشربيني 26 عاما، زكريا صابر 47 عاما، محمد عادل 43 عاما.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم إخطارا بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر بعد بنزينة مشتهر اتجاه بنها بنطاق المحافظة.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتبين 12 حالة إصابة جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، فيما يقوم رجال المرور بتجنيب السيارات المشاركة في الحادث من على الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق.

وأوضحت التحريات الأولية أن السبب في الحادث هو السرعة الزائدة التي تسببت في وقوع حادث التصادم، فيما يتم التحقيق في الواقعة وسؤال المصابين حول الحادث وإعداد تقرير بشأن حالتهم الصحية.