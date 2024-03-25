مفاجآت في الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لأكرم حسني

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لأكرم حسني عن مفاجآت كثيرة، جعلها تتصدر تريند منصة أكس بالتزامن من عرض الحلقة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.

وقرر هشام في النهاية فتح محل كشري تحت اسم بابا جه، وقد لاقى المشروع إقبالًا كبيرًا بعدما أصبح هشام أحد المشهورين، ليستكمّل هشام مسيرة والده في الكشري، وساعده في ذلك زوجته ولاء (نسرين أمين) وابنته جودي.

https://www.facebook.com/share/v/baFgMHb7X9jmAtg9/?mibextid=oFDknk