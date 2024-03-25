بوتين: أمريكا تحاول إقناع العالم بأن تنظيم داعش نفذ الهجوم الإرهابي الدموي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في اجتماع اليوم 25 مارس 2024 حول الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس: نحن نعلم أن الجريمة ارتكبت على أيدي إسلاميين متطرفين، الذين ظل العالم الإسلامي نفسه يحارب أيديولوجيتهم منذ قرون.

وأضاف "بوتين": نحن نرى أيضًا أن الولايات المتحدة تحاول من خلال قنوات مختلفة إقناع أقمارها الصناعية ودول أخرى في العالم أنه وفقًا لبياناتها الاستخباراتية، من المفترض أنه لا يوجد أثر لكييف في الهجوم الإرهابي في موسكو، وأن الهجوم الإرهابي الدموي ونفذها أعضاء في تنظيم داعش المحظور في روسيا.

وتابع: نحن نعرف على يد من ارتكبت هذه الفظائع ضد روسيا وشعبها.. نحن مهتمون بمعرفة من هو العميل.

وأوضح بوتين أنه في سياق العمل المشترك بين أجهزتنا الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون، من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة.

وأشار بوتين على سبيل المثال: هل المنظمات الإسلامية المتطرفة وحتى الإرهابية مهتمة حقاً بضرب روسيا، التي تؤيد اليوم حلاً عادلاً للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط؟

وكيف يرتكب الإسلاميون المتطرفون، الذين يقدمون أنفسهم، بالمناسبة، كمسلمين متدينين، يعتنقون ما يسمى بالإسلام النقي، فظائع وجرائم خطيرة خلال شهر رمضان المبارك ضد جميع المسلمين؟.. والسؤال الذي يطرح نفسه على الفور: من المستفيد من هذا؟

قد تكون هذه الفظائع مجرد حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون بلادنا منذ عام 2014 على أيدي نظام النازيين الجدد في كييف. والنازيون، كما هو معروف، لم يستنكفوا قط عن استخدام أقذر الوسائل وغير الإنسانية لتحقيق أهدافهم.

خاصة اليوم، عندما فشل هجومهم المضاد المعلن عنه تمامًا

واختتم: بطبيعة الحال، نحتاج أيضاً إلى الإجابة على السؤال: لماذا حاول الإرهابيون الذهاب إلى أوكرانيا بعد ارتكاب الجريمة؟ ومن كان ينتظرهم هناك؟ ومن الواضح أن أولئك الذين يدعمون نظام كييف لا يريدون أن يكونوا شركاء في الإرهاب ورعاة للإرهاب.