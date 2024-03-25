ريتا حرب: اتسرعت بزواجي المبكر.. اتجوزت واطلقت في سن صغير

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها تزوجت مبكرًا، وتسرعت في حياتها، موضحة أنها لا تحب الزواج المبكر، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذي يعارضونها في هذا الرأي، ولكن ترفض الزواج المبكر من وجهة نظرها.

وتابعت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": «أنا خلصت كل حاجة بدري.. اتجوزت وأنجبت واطلقت في عمر صغير»، مشددة على أنها تحب أن يعيش الإنسان كل وقت في حياته ويعطيه حقه، ولكنها قطعت العديد من المراحل.

وأوضحت أنها على المستوى العملي والفني أعطت كل مرحلة في حياتها وقتها الخاص، كما أن كل مرحلة في حياتها المهنية كانت تمهيد للمرحلة الثانية والنجاح المقبل، منوهة بأن لديها عدة مواهب واستثمرتها بطريقة خفيفة وصحيحة وكان سبب نجاح، مشددة على أن كل الأعمال التي قامت بها جميعها صحيحة وجيدة.

وأشارت إلى أنها أحبت كل الأعمال التي شاركت فيها وكل المهن التي مارستها، مشددة على أنها تحب الإعلان والإعلام ايضًا والتمثيل، ولكن تشعر بنفسها بالتمثيل وأنها تمثل أدوار مختلفة وهي ما يشبه شخصيتها الحقيقية.

