بحضور المحافظ.. مستقبل وطن بدمياط ينظم حفلا لتوزيع جوائز مسابقة تحفيظ القرآن

نظمت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي وعدد من نواب مجلسي الشعب والشيوخ.

وكرم "عبدالجواد " خلال الحفل عدد كبيرمن الفائزين ومنحهم جوائز عينية ونقدية؛ مقدمة للفائزين ، وذلك تشجيعًا وتكريمًا لحفظة كتاب الله.

فيما تفقد نائب رئيس الحزب النائب احمد عبد الجوادوأمين التنظيم المركزي المقر الجديد لمستقبل وطن في محافظة دمياط، موجها بضرورة العمل بروح الفريق و التعاون الجاد مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن كيان قوي يخدم الوطن و المواطن.

من جانبه، أشار النائب عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب إلى الاستمرار في تنظيم الفعاليات والتلاحم مع قضايا الشارع المصري وتخفيف العبء عن المواطن.

وفي السياق ذاته ، أكد المحاسب علي كيوان ، أمين المحافظة ، أن الحزب يواصل خدماته للمواطنين من خلال الفعاليات المستمرة التي تُغطي المحافظة بالكامل.

فيما أشار السيد محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة لضرورة استمرار العمل الجاد والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.

ومن جانبة قال النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ وامين عام الحزب بالزرقا إن اهتمام الحزب بتنظيم هذه الاحتفالية سنويا يؤكد علي إكرام أهل القرآن، خاصتا أن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل حاملة للوائهما، كما أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم أهل القرآن، وتخصيص ليلة كل عام لتكريمهم تأكيد لعناية الدولة المصرية بالقرآن وأهله، ف هذا الفضل العظيم الذى حباهم به الله.

واشار التمامي خلال كلمتة بالاحتفالية الكبري التي اقيمت بدمياط لتكريم حفظة القران الكريم ان ذلك التكريم من قبل حزب مستقبل وطن بدمياط اصبح تقليد سنوي ونحن فخورين كل عام بهذا العدد الفائز من ابناؤنا وبناتنا من حفظة كتاب الله سنوياً ، وان تنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعا من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة.

و قدم التمامي كل التحية والتقدير لأولياء أمور الأطفال والشباب الحافظين للقرآن الكريم و جميع الأساتذة و المشايخ الأجلاء الذين قاموا بتحفيظ أبنائنا القرآن الكريم ولكل من شارك وساهم في هذا العمل لاكرام أهل القرآن.

ومن جانبة وجه النائب محمد علي ابوحجازي عضومجلس الشيوخ وامين قطاع الاعمال لحزب مستقبل وطن بدمياط رسالة شكر

لرجال الدين ولقيادات مديرية الاوقاف لدورهم ومسئوليتهم في محاربة الأفكار المغلوطة والهدامة ونشر الفكر الوسطى وبناء الأمة لدعم مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وايضا لرجال القوات المسلحة البواسل ولرجال الشرطة درع الوطن وعيونه الساهرة .

واضاف ابوحجازي خلال كلمتة ان المسابقةتمت علي اكمل وجه واباشراف كامل من الاوقاف وتميزت بالشفافية والتنافس الكبير بين الاسر للحصول على المراكز الاولى ،و اولياء الأمور الذين بذلوا كل الجهد ليتوج أبناؤهم بهذا الشرف العظيم ، وليكون دورهم في المستقبل القريب لإستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وادعو الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا من كل سوء .



فيما نظمت أمانة دمياط مائدة إفطار جماعية ضمن فاعلية "وطن واحد " التي ينظمها حزب مستقبل وطن في كافة محافظات الجمهورية منذ بداية شهر رمضان المبارك وضمت المائدة الآلاف من الأسر والمواطنين.

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