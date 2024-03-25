«شارب» كونور روبرتس تميمة حظ لمنتخب ويلز فى الوصول ليورو 2024

أبدى الويلزي الدولي كونور روبرتس، سعادته بعدما أصبح شاربه تميمة حظ لمنتخب بلاده، ويأمل بأن يستمر ذلك في المواجهة الفاصلة القادمة فى ألمانيا أمام بولندا، بملحق التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 .

وحقق المنتخب الويلزى انتصار كبير على نظيره فنلندا، بأربعة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات ما قبل نهائي المسار الأول بملحق التصفيات.

ويسعى المنتخب الويلزى لحسم التأهل للبطولة القارية، للمرة الثالثة على التوالي، يوم الثلاثاء القادم، عندما يواجه نظيره البولندى في كارديف.

ويعتبر "شارب" روبرتس، تميمة حظ عليه وعلى كل الفرق التي يلعب لها، ففى أثناء وجوده مع بيرنلي وليدز يونايتد في دوري القسم الثاني الإنجليزي، استمتع روبرتس بمسيرة خالية من الهزيمة مع الفريقين عندما كان يطلق شاربه.

وأيضاً بعدما عاودا وأطلق شاربه ثانيةً، وشارك أساسياً حتى النهاية، حقق المنتخب الويلزى فوزاً كبيراً على نظيره فنلندا.

وقال روبرتس عن شاربه أثناء المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "بصراحة هذه مجرد مزحة بسيطة، ففي العام الماضي قالت زوجتي ما يشبه: لماذا لا تطلق الشارب؟".

واستكمل حديثه قائلاً: "لذا، فعلت أنا ثم حقق بيرنلي مسيرة خالية من الهزيمة، في العام الحالي فعلت الشيء نفسه وأسألها دوماً إن كانت تريد مني التخلص منه، لكنها تحب وجوده، لذا أتركه".

وكشف روبرتس عن عدد المباريات التي شارك فيها بشاربه، قال: "أعتقد أنه استمر في نحو 25 مباراة بدوري القسم الثاني، ولم يخسر قط، لذا آمل أن يستمر هذا في الدوري، وربما يمنحنا أيضاً قليلاً من الحظ يوم الثلاثاء".

وأنهى حديثه قائلاً: "هذه هي قوة الشارب، أليس كذلك؟".