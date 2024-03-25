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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. وزير الخارجية الأردني: على دول العالم التكاتف لوقف المأساة في غزة

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني
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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتلون بالرصاص، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف الصفدي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: “مستمرون في التعاون مع الأمم المتحدة لنقف ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة”.

ونوه وزير الخارجية الأردني، بأن قطاع غزة أصبح مقبرة مفتوحة للشهداء وللقانون الدولي، داعيًا للوقف الفوري لقتل وتجويع الأبرياء، وعلى دول العالم التكاتف لوقف المأساة في غزة.

وتابع: نرحب بعودة بعض الدول لدعم وكالة أونروا في تقديم خدماتها للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مذبحة إنسانية، ويجب أن نمنع ذلك.
 

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