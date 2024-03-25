أيمن سلامة لـ"البوابة نيوز": مسلسل صدفة يناقش ملف المراهقين

أكد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أن فكرة مسلسل "صدفة" تقوم على تنبيه الأهالي بالوعي تجاه أبنائهم، من العوامل المحيطة التي قد تصل بهم إلى الشرود والإنحراف السلوكي.

وأضاف الكاتب أيمن سلامة فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" المسلسل يدق أجراس الخطر تجاه واحدة من أكثر مراحل التربية أهمية، وهي المراهقة وما يمر بالأبناء من تمرد وأفكار حماسية للتجربة، ويقدم المسلسل أيضاً تأثير السوشيال ميديا على تلك السلوكيات، وبالأخص التطبيقات الحديثة مثل "التيك توك" وغيرها والتى ينتج عنها جانب سلبي من التصرفات للبعض، وسوء إستخدام للتكنولوجيا بجانبها المظلم.

وتابع الكاتب أيمن سلامة "الفن بمجرد أن يطرح المشكلة فهو فى حد ذاته شارك بالحل، مجرد تسليط الضوء على الأزمات والأخطار هو بداية الطريق للحل والتنبيه على المجتمعات، وهو أحد أهم أدوار الفن على مدار التاريخ.

مسلسل "صدفة" من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، فراس سعيد، رحاب الجمل، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.