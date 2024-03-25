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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأردني

مؤتمر صحفي للأمين
مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأردني
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تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" للمؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد حذر من تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، قائلًا: "تنفيذ أي عملية عسكرية سيؤدي إلى كارثة إنسانية".

وقال "جوتيريش" في كلمته خلال مؤتمر صحفي بعمان، اليوم الاثنين، إنه تم الحديث بقوة منذ وقت طويل حول ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه يجب عدم ربطه بملف إطلاق سراح المحتجزين، مشيرًا إلى أن هناك جهود حثيثة لحل المشاكل المعقدة لأونروا ومنها عدم توفير التمويل اللازم لها.

الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية الأردني رفح قطاع غزة