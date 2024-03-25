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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الاحتلال يقتحم عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة عدد من منازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا. حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر فلسطينية داخل المخيم بأن قوات الاحتلال قامت بالاقتحام والتفتيش في عدد من المنازل الموجودة بالقرب من ملعب العقبة، حيث قامت بعمليات تفتيش دقيقة واستجواب لسكانها. وحتى إعداد هذا الخبر، لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات نتيجة لهذه الحملة الأمنية التي نفذتها قوات الاحتلال في المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

 

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