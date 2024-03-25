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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الطابق العلوي من مجمع الشفاء الطبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطابق العلوي من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

ومنذ قليل، نفذت مدفعية الاحتلال قصفًا على محيط مستشفى الشفاء غربي غزة وسط إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اسشتهد 3 مواطنين فلسطينيين، وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة برهوم بمخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد 12 مواطنًا فلسطينيًا معظمهم من النساء والأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا بدير البلح وسط قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة، اليوم، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب بالخليل بعد استهداف البرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المواطنين الفلسطينيين منذ السابع من اكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، كما تنفذ قوات الاحتلال كل يوم اقتحامات في بلدات ومدن فلسطينية، وتعتقل ابناء الشعب الفلسطيني، وتطلق القنابل المسيلة للدموع خلال تنفيذ اقتحامتها، وارتفع اعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين إلى 32،226 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74،518جريح، في حصيلة غير نهائية.

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