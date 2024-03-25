محافظ جنوب سيناء يكرم "فاطمة عمر" أسطورة رفع الأثقال.. صور

كرم اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللاعبة فاطمة عمر المسماة، أسطورة رفع الأثقال، بطلة ستة دورات اولمبية: سدنى ٢٠٠٠ دهب وأثينا ٢٠٠٤ دهب وبكين ٢٠٠٨ دهب ولندن ٢٠١٢ دهب والبرازيل ٢٠١٦ فضه وطوكيو ٢٠٢٠ فضه وبطله عالم أكثر من أربع مرات.

جاء ذلك على هامش لقاء اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وفد اللجنة البارالمبية وعضو اللجنة الدولية، التي تضمن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

جورج مولينى رئيس اللجنه البارالمبيه الدولية لرفع الأثقال، ووفد من لاعبي المنتخب الوطني المشاركين بطولة في العالم لرفع الأثقال البارالمبية المقامة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٠ مارس الي ٢٥ مارس ٢٠٢٤، داخل مكتبه بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن بالغ سعادته لإقامة تلك البطولة الدولية بشرم الشيخ ضمن خطة الترويج السياحي للمدينة وخاصة مجال السياحة الرياضية والتي تمتلك المدينة كافة الإمكانات التي تؤهلها لذلك من منشآت رياضية لفنادق إقامة بيئة نظيفة بمناخ معتدل طوال العام، كما وافق المحافظ علي إقامة المعسكر التدريبي الدولي للاتحاد بمدينة شرم الشيخ

وأشار محمد فتحي وكيل الوزارة الي أن إقامة البطولة في شرم الشيخ يأتي في إطار دمج الرياضة مع السياحة، لإبراز أهم معالم مصر السياحية والأماكن الطبيعية الخلابة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم، بدعم من وزاره الشباب والرياضة التي لا تدخر جهدا في الترويج للسياحة الرياضي.

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 34 دولة هي: أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ونفذت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

يشار ان مصر حصدت 21 ميدالية متنوعة بعد ختام كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

ونجحت مصر في تصدر ترتيب البطولة بعد التتويج بـ 21 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و10 برونزيات، وشارك منتخب مصر البارالمبي بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة.





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