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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

أفضل الأدعية في وقت السحور لليوم الخامس عشر لرمضان

الدعاء
الدعاء
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الدعاء في رمضان من الثوابت لدى المسلمين والصائمين خلال الشهر الكريم بالكامل وخاصة أثناء الصيام والإفطار وفي وقت الثلث الأخير من الليل وقت السحور ويقوم كل مسلم بالدعاء إلى الله بما يتمناه لنفسه ولعائلته ولكل شخص يهمه أمره ومع سحور اليوم الخامس عشر من شهر الخيرات شهر رمضان المعظم تبرز "البوابة نيوز" عدة أدعية يمكن الدعاء بها وقت السحور وقبل أذان الفجر.


 

-أدعية وقت السحور لليوم الخامس عشر في رمضان:

اللهم إن نوينا صيام شهر. مضان فاهنا على الصيام والقيام والقرآن وصالح الاعمال.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا واعمالنا في هذا الشهر الكريم.

اللهم قربنا الى كل عمل تحبه وترضاه يا ارحم الرحمين.

اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وانصر اخواتنا في غزة وانزل عليهم نصرك وفرجك ياذو الجلال والاكرام.

اللهم اشفنا واشفي مرضى المسلمين في كل مكان يا ارحم الرحمين.

اللهم اغفر ذنوبنا وبدل سيئاتنا بالحسنات والاعمال التي تقربنا اليك يا الله.

اللهم انا نسألك الرضا والرزق والستر ونعوذ بك من الفقر.

اللهم لا تحرمنا من لذة النظر الى وجهك الكريم يا الله.

اللهم ارزقنا السعادة والتقوى والهدى والصلاح وابعد بيننا وبين المعاصي يا كريم.

اللهم ادخلنا الجنة بدون حساب او سابق عذاب اللهم اجعل قبري نورا.

شهر رمضان السحور الإفطار الصيام وقت الدعاء