عبد المنعم سعيد: كنت أسبق زملائي في أمريكا بـ10 سنوات من الناحية الفكرية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشورى، إنه تجند أربع سنوات في القوات المسلحة وحضر حرب السادس من أـكتوبر، وبعد ذلك عمل في وزارة الإعلام لمدة عام، والتحق بمركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية، وبعد ذلك قام بالسفر إلى الولايات المتحدة للدراسة.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بدون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن أستاذه في الولايات المتحدة تحدث على أنه يسبق نظرائه في الولايات المتحدة بـ10 سنوات، وهذا يرجع إلى فترة إعداده الجيدة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأشار إلى أن التفكير في الشأن العام والدولي، يجدب ان يكون مغروسًا في البداية ومنذ الصغر، مشيرًا إلى أنه يستمع إلى الاخبار كثيرًا، ويقرأ باستمرار، ولديه مكتبة كبيرة في منزله.