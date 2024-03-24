أحاديث الرسول شهر عن رمضان والصيام.. تعرف عليها

فضل شهر رمضان والصيام على المسلمين كبير حيث تحدث الله عز وجل في القرآن الكريم عن هذا الشهر العظيم واوضح فضله للمسلمين والصائمين كما ان الرسول عليه الصلاة والسلام له الكثير من الاحاديث عن شهر رمضان والصيام تبرزها "البوابة نيوز" ليعلم كل مسلم وصائم اهمية هذا الشهر وفضله وكيفية استغلاله افضل استغلال من عبادة وتقرب الى الله.

-الاحاديث التي رواها سيدنا "عمر بن الخطاب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا اقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد افطر الصائم " رواه البخاري ومسلم.

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمى عليكم فاقدروا له" رواه البخاري ومسلم.



-الاحاديث عن ابن عمر:

قال رسول الله سلى الله عليه وسلم: "زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، او صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أوانثى، من المسلمين" رواه البخاري ومسلم.

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،وحج البيت، وصوم رمضان" رواه البخاري ومسلم.

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا". رواه البخاري ومسلم.

-احاديث رواها أبو هريرة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم" رواه البخاري ومسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يقول "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبالكبائر" رواه بخاري ومسلم.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال"من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه" رواه البخاري ومسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواهالنسائي وصححه الألباني.