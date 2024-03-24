العقوبة تصل للحبس والغرامة.. 3 محظورات في تغذية الرضع والأطفال





تطرق قانون الطفل لعدد من المحظورات الخاصة بأغذية الطفل لحمايتهم كما حدد القانون عقوبة رادعة لمن يخالف ما حظره القانون خلال مواده.



وحظر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في 2021، إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية؛ كما ألزم القانون بأن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.

واشترط أن تحصل تلك الأغذية على موافقة من قبل وزارة الصحة أو التموين وفقا للمعايير التي حددتها.

وعاقب القانون كل من يخالف ذلك بعقوبة تصل الى الحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.