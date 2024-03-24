الأمين العام للأمم المتحدة يصوم تضامنًا مع سكان غزة

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال زيارته التضامنية لمصر، بأنه يصوم تضامنًا مع سكان غزة الذين يعانون من نقص في الغذاء.

وقال جوتيريش في منشور على "إكس": "أصوم خلال مهمتي التضامنية في شهر رمضان، احترامًا لمعتقدات الشعب المسلم الذي أقوم بزيارته. قلبي مكسور عندما أعلم أن الكثير من الفلسطينيين في غزة لن يتمكنوا من تناول إفطار مناسب."

وكان جوتيريش قد زار رفح أمس، وتحدث إلى الصحفيين من أمام المعبر المؤدي إلى غزة، حيث رأى الطوابير الطويلة من شاحنات الإغاثة التي تنتظر السماح لها بدخول قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار زيارته التضامنية الرمضانية التي يقوم بها سنويًا لتسليط الضوء على أوضاع مجتمعات مسلمة تمر بالمحن.