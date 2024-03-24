ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

حورية فرغلي عن هيثم أحمد زكي: "لا اتخطبنا ولا اتجوزنا"

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفضت الفنانة حورية فرغلي، الحديث عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلة: "أنا مش هتكلم عن حد متوفي، لا اتخطبنا ولا اتجوزنا". 

وأضافت «فرغلي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «الله يرحمه مش عايزة أتكلم عنه، مش عايزة أتكلم عن هيثم سيبوه مرتاح في قبره، أنا أعرفه منذ عام 2011، أما خطيبته فهي ظهرت جديد». 

وتابعت الفنانة: «أعرفه من قبل ما خطيبته تتولد أصلا، أنا متضايقة منها إنها تتكلم عني كده وتقولي متتكلميش عن هيثم، أنا أصلا متكلمتش عنه لا شتمت ولا قلت حاجة وحشة، اتكلمت عن سبب خصامنا مع بعض وهو مد ايده عليّ في لوكيشن مسلسل دوران شبرا والناس شاهدة». 
 

الفنانة حورية فرغلي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الإعلامية بسمة وهبة