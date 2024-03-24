حورية فرغلي: "أنا قوية ومش محتاجة لحد وقريبة من ربنا"

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّ الناس تشعر أنها ضعيفة، لكنها ليست غبية أو "هبلة" أو "عبيطة"، مشيرةً إلى أنها لم تجد من يدعمها أثناء الخضوع لجراحة استئصال الرحم.

وأكدت «فرغلي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، أنها ستقدم مسرحا للأطفال خلال الفترة المقبلة.

وحول ما تشعر به، قالت: "أنا قوية مش محتاجة لحد وقريبة من ربنا، لكن مفيش خبر حلو دلوقتي".



