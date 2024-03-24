ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

حورية فرغلي: "أنا قوية ومش محتاجة لحد وقريبة من ربنا"

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّ الناس تشعر أنها ضعيفة، لكنها ليست غبية أو "هبلة" أو "عبيطة"، مشيرةً إلى أنها لم تجد من يدعمها أثناء الخضوع لجراحة استئصال الرحم. 
وأكدت «فرغلي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، أنها ستقدم مسرحا للأطفال خلال الفترة المقبلة. 
وحول ما تشعر به، قالت: "أنا قوية مش محتاجة لحد وقريبة من ربنا، لكن مفيش خبر حلو دلوقتي". 

 

الفنانة حورية فرغلي الإعلامية بسمة وهبة