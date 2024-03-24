اعتقال 24 طفلًا فلسطينًا وضعهم في سجن مجدو الإسرائيلي

أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير، اليوم الأحد، أن إسرائيل اعتقلت 24 طفلاً من قطاع غزة، ووضعتهم في سجن مجدو ، وذلك ليصل مجموع الأطفال الأسرى 200 طفل في سجون الاحتلال.

ووفقًا لما ذكره بيان هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير، أن عدد الأطفال الذين يتم احتجازهم في سجن مجدو وصل إلى 94.

وأشار البيان إلى أن، هؤلاء الأطفال يتم احتجازهم في زنازين عارية من دون أي تجهيزات، ويعانون من عزل مزدوج وتجريدهم من حق الزيارة العائلية، وذلك في ظل استمرار حرمان آلاف الأسرى الآخرين من حق اللقاء بعائلاتهم.