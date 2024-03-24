محافظ مطروح يكرم الأمهات المثاليات.. صور

نظمت محافظة مطروح، اليوم الأحد، احتفالية تكريم للمرأة والأم المثالية بمطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائبة فتحية السنوسي والنائبة سحر عيد والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وقيادات الدين الاسلامي والمسيحي والتحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي.

وحضور عدد من سيدات مطروح المكرمات خلال الاحتفالية من الأمهات المثاليات اللآتى تم اختيارهن من خلال التضامن الاجتماعي، والامهات المثاليات لوحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من النماذج المتميزة وقصص الكفاح المشرفة لعدد من سيدات مطروح في رعاية أسرهن وخدمة المجتمع المحلى، ومنح المكرمات شهادات تقدير ومبلغ مالي ودرع مهداة من التحالف الوطنى للتحالف الوطنى والتنموى تقديرا لقصص كفاحهم.



أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في كلمته، أن الاحتفالية بتكريم المرأة و الأم المثالية المطروحية، يواكب الإحتفال بعيد المرأة والأم المصرية خلال شهر مارس من كل عام، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية دائماً بالمرأة المصرية والإيمان بقدراتها في المشاركة في بناء ونهضة المجتمع ووضع الآليات اللازمة لتمكين دورها وتعزيز مكانتها في كافة المجالات.



وأشار محافظ مطروح إلى حرص المحافظة بكافة أجهزتها لدعم وتعزيز دور المرأة في شتى المجالات وبكافة القرى والنجوع والتجمعات بعمق الصحراء لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً مع احترام كافة العادات والتقاليد المميزة للمرأة المطروحية؛ لضمان حقوقها من خلال الجهات المعنية مع استكمال ذلك الدور لزيادة وعى المرأة المطروحية و دعمها وتمكينها اقتصادياً واجتماعيا وصولا إلى قلب القرى والنجوع الصحراوية.



كما وجه محافظ مطروح خلال التكريم، الشكر لكل من ساهم في تنظيم الإحتفالية من جميع الجهات التنفيذية من مديرية التضامن الاجتماعى ولجنة اختيارالأم المثالية بوحدة تكافؤ الفرص وإدارة العلاقات العامة والإعلام و المشاركة الفاعلة لأمانة مطروح للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وتضمنت فعاليات الحفل كلمات للقيادات الدين الإسلامي والمسيحى بالمحافظة، أكدوا فيها عن فضل الأم وتكريمها فى جميع الأديان السماوية كما شمل الحفل عروض فنية وغنائية وفقرات شعرية عن الأم لكورال التربية والتعليم والتوجيه المسرحى للمديرية، لاقت إعجاب واستحسان الحضور، مع تكريم المحافظ لهم عقب ذلك تم عرض فيديو عن المكرمات وقصص كفاحهن من الأمهات المثاليات وعددا من النماذج المتميزة للمرأة المطروحية من مختلف من ومراكز المحافظة.

محافظ مطروح يكرم الأمهات المثاليات

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