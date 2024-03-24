محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الرقابة على مواقف سيارات الأجرة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، في الرقابة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشددًا بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، والتنبيه علي السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة علي زجاج المركبات بجميع المواقف.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والأحياء والمدن بالتنسيق مع إدارة المواقف وإدارة المرور وشرطة المرافق، بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات في جميع أنحاء المحافظة، لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة التي تم إعتمادها، وتنظيم حركة المرور وضمان سيرها بشكل سلس، وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لإستغلال المواطنين، موجهًا بضرورة التنبيه على السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة على زجاج السيارات والمركبات وفي أماكن واضحة بالمواقف الداخلية والإقليمية.

أوضح ، أن القرارات الصادرة بشأن التعريفة الجديدة سيتم الإلتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات فى جميع المواقف على مستوي المحافظة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظة بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.

أكد على أهمية قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف للتأكد من الإلتزام بالتعريفة المعلنة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأية محاولات للإتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء أو احتكارها بعد زيادة الأسعار أو محاولة إستغلال المواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية إلتزام جميع السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، مشددًا على أن أي مخالفات ستعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال برقم 114 أو من خلال صفحة المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.

IMG-20240324-WA0031