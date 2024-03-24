رئيس جامعة جنوب الوادي يجتمع بفريق عمل التطبيق الإلكتروني للاستراحات

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا مع فريق عمل التطبيق الإلكتروني لحجز استراحات الجامعة والإسكان الطلابي المتميز بحضور المهندس أحمد عبد النعيم بمركز المعلومات بالجامعة والدكتور محمد مهدي منسق المشروعات التطويرية والاستاذ مبارك أحمد محمود مدير عام العلاقات العامة.

ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع أساليب حجز الاستراحات، مطالبا بالسرعة في إنجاز العمل وتوفير الجهد والتوافق مع مستجدات التكنولوجيا كما ناقش رئيس الجامعه تعديل موعد التسكين في التطبيق ليصبح من الساعة الثامنةصباحا ويكون موعد الإخلاء السابعة صباحا وضرورة التاكيد على تحديث قواعد البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بما جاء في التطبيق من قبل الراغبين في حجز الاستراحات.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا يأتي في إطار التحول الرقمي بجامعه جنوب الوادي ويهدف الى تحقيق أقصى استفادة لمنتسبى الجامعة من الخدمات المتاحة وأيضا تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الموارد الذاتية.