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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يجتمع بفريق عمل التطبيق الإلكتروني للاستراحات

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة  جنوب الوادي اجتماعا مع فريق عمل التطبيق الإلكتروني لحجز استراحات الجامعة والإسكان الطلابي المتميز بحضور المهندس أحمد عبد النعيم بمركز المعلومات بالجامعة والدكتور محمد مهدي منسق المشروعات التطويرية والاستاذ مبارك أحمد محمود مدير عام العلاقات العامة.

ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع أساليب حجز الاستراحات، مطالبا بالسرعة في إنجاز العمل وتوفير الجهد والتوافق مع مستجدات التكنولوجيا كما ناقش رئيس الجامعه تعديل موعد التسكين في التطبيق ليصبح من الساعة الثامنةصباحا ويكون موعد الإخلاء السابعة صباحا وضرورة التاكيد على تحديث قواعد البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

 كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بما جاء في التطبيق من قبل الراغبين في حجز الاستراحات.

 وأضاف رئيس الجامعة أن هذا يأتي في إطار التحول الرقمي بجامعه جنوب الوادي ويهدف الى تحقيق أقصى استفادة لمنتسبى الجامعة من الخدمات المتاحة وأيضا تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الموارد الذاتية.

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