جولات الحسم.. مشوار ليفربول نحو بطولة الدوري الإنجليزي

اوشكت مسابقة الدورى الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج" على الانتهاء، ودخلت فى مرحلة الحسم بجولات يرفع فيها المتصدرون شعار "الفوز لابديل عنه".

دخلت مسابقة الدورى الدورى الإنجليزى لكرة القدم ، في مرحلة الحسم، بجولات يرفع فيها المتصدرون شعار "الفوز لابديل عنه"، لحصد بطولة البريميرليج.

وينحصر صراع الدوري الإنجليزي المشتعل، هذا الموسم، بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، مانشستر سيتي و آرسنال، حيث يسعى كل فريق في الفوز ببكأس البريميرليج.

ويتساوى فريق ليفربول مع نظيره ارسنال فى نقاط صدارة ترتيب جدول البريميرليج، برصيد 64 نقطة، إلا ان فارق الأهداف يأتى فى صالح الجانرز ليحتل الصداره، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتى صاحب الوصافة.



ويسعى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية وتقدمه في الدوري الأوروبي، وسيكون البريميرليج هو اللقب الأهم في الثلاثية، بعدما أعلن انه سيكون الموسم الأخير له فى قلعة "أنفيلد".



ويتبقى 10 جولات لفريق ليفربول فى مسابقة الدورى، يسعى خلالها للتربع على عرش البريميرليج، بعدم فقد اى ننقاط، وزيادة حصيلته التهديفية.



وستكون المبارايات القادمة كالتالى:

الأحد 31 مارس - ليفربول × برايتون - الجولة 30 - ملعب آنفيلد.

الخميس 4 أبريل - ليفربول × شيفيلد يونايتد - الجولة 31 - ملعب آنفيلد.

الأحد 7 أبريل - مانشستر يونايتد × ليفربول - الجولة 32 - ملعب أولد ترافورد.

الأحد 14 أبريل - ليفربول × كريستال بالاس - الجولة الـ 33 - ملعب آنفيلد.

الأحد 21 أبريل - فولهام × ليفربول - الجولة الـ 34 - ملعب كرافين كوتاج.

الأربعاء 24 أبريل - إيفرتون × ليفربول - مؤجلة من الجولة 29 - ملعب جوديسون بارك.

السبت 27 أبريل - وست هام يونايتد × ليفربول - الجولة الـ 35 - ستاد لندن.

السبت 4 مايو - ليفربول × توتنهام - الجولة الـ 36 - ملعب آنفيلد.

السبت 11 مايو - أستون فيلا × ليفربول - الجولة الـ 37 - ملعب فيلا بارك.

الأحد 19 مايو - ليفربول × وولفرهامبتون - الجولة 38 - ملعب آنفيلد.

