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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 7755 منذ 7 أكتوبر

الاسري الفلسطنيين
الاسري الفلسطنيين
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين فى بيان لها أن  عدد المعتقلين الفلسطينيين  أرتفع في الضفة الغربية إلى 7755 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوقيف 16 فلسطينياً منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد

ووفق البيان توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس وطولكرم.

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي شددت من الإجراءات الأمنية على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية وأرجعت الشبان الفلسطينيين ولم تسمح لهم بالدخول إلى الاقصى في هذه الأثناء.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر إلى أنه من المتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اليوم وغدا الاثنين، اقتحاما مركزيا من قِبل المستعمرين للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة وفا بأن عددا كبيرا من المستعمرين، اقتحموا صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".

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