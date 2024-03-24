مدرب الزمالك يدرس الاعتماد على سامسون في مواجهة فيوتشر بالكونفيدرالية

يدرس البرتغالي جوزية جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، الاعتماد على سامسون أكينولا كهاجم أساسي في مواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بحضور جماهيري.

وتألق سامسون أكينولا في البروفة الودية الأخيرة للزمالك قبل مواجهة فيوتشر وذلك أمام فريق زد أمس السبت، حيث سجل سامسون هدف في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 .

ويمتلك البرتغالي جوميز 3 مهاجمين في فريق الزمالك وهم، سيف الجزيري، وناصر منسي، وسامسون أكينولا، حيث يشارك كل مهاجم في المباراة حسب الحاجة الفنية سواء بالمباريات المحلية أو الأفريقية.

كان فريق الزمالك قد توج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي .